Skriniar, il Tottenham molla la presa con l’Inter? Interessa un altro difensore

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar dall’Inter al Tottenham è un’operazione non certo semplice, come raccontato più volte nel corso della giornata (vedi articolo). A confermare le difficoltà per arrivare a un’intesa ci pensa, dall’Inghilterra, Sky Sports che segnala come gli Spurs abbiano un altro giocatore come obiettivo.

LO LASCIANO? – Il Tottenham può mollare Milan Skriniar e fiondarsi su Antonio Rudiger, secondo Sky Sports dall’Inghilterra. Il difensore del Chelsea, già visto in Serie A con la maglia della Roma, diventa un’alternativa per i londinesi allo slovacco dell’Inter. Nonostante la missione di Steve Hitchen a Milano c’è distanza sulla valutazione con i nerazzurri, e non è scontato che venga colmata da qui a lunedì prossimo. Il tedesco è ancora a zero minuti in Premier League dopo tre giornate, nonostante i Blues abbiano incassato sei gol, due di media a partita. Questo perché, dopo l’ingaggio di Thiago Silva a parametro zero, Rudiger è finito in fondo alle gerarchie di Frank Lampard. C’è una questione da tenere a mente, ossia che il Chelsea raramente fa affari coi rivali cittadini degli Spurs: l’ultimo è del 2009, Carlo Cudicini. Con Skriniar che non si sblocca, e meno di una settimana alla fine del mercato, le cose per il Tottenham potrebbero però cambiare.

Fonte: SkySports.com – Lyall Thomas