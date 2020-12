Skriniar, Tottenham molla la presa o possibile ritorno di fiamma? Gli scenari

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar è stato trattato dal Tottenham nel corso della finestra di calciomercato estiva, ma alla fine il difensore è rimasto all’Inter

ESTATE – Durante il periodo di mercato estivo, il Tottenham ha provato a prendere Milan Skriniar. Tuttavia la trattativa non è andata in porto. Così il club inglese ha virato su Joe Rodon dello Swansea che ha fatto un debutto totale in trasferta contro il Chelsea.

PUNTO – Recentemente sono emerse voci su un possibile ritorno di fiamma degli Spurs nel corso del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Football.london, i londinesi non dovrebbero andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale, a meno che non ci siano degli infortuni a gennaio.