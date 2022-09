Skriniar, tempi stretti per chiarire la questione rinnovo con l’Inter – TS

Skriniar ha nove mesi residui di contratto con l’Inter e, per forza di cose, bisogna accelerare sul rinnovo. Da Tuttosport si fa il punto della questione su come gestire la sua posizione.

ORA O (FORSE) MAI PIÙ – Il mese di ottobre sarà quello decisivo per capire se Milan Skriniar rinnoverà con l’Inter. Lo afferma Tuttosport, aggiungendo che prolungando troppo la questione si rischiano scenari non certo soddisfacenti già a gennaio. Il rischio di perderlo a metà stagione, o peggio ancora a parametro zero a giugno, c’è e va evitato. Skriniar, per il momento, ha iniziato male la stagione complice un infortunio e le tante voci di mercato. Anche da lui si attende un salto di qualità dopo gli impegni con le nazionali, per lui già conclusi ieri (vedi articolo). La dirigenza dell’Inter ha lottato per evitare che Steven Zhang lo cedesse al PSG, adesso Skriniar deve riscattarsi in campo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini