Skriniar sul mercato, al suo posto l’Inter sceglie: 2 nomi smentiti – Rai

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar sarà uno dei protagonisti dell’ultima settimana di mercato. Venerato – giornalista di “Rai Sport” – a “La Domenica Sportiva” su Rai 2 assicura che l’Inter vuole sacrificare il centrale slovacco. Al suo posto solo due nomi in lizza

DIFESA RIVOLUZIONATA – A ormai una settimana e qualche ora dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato, Ciro Venerato crede che in casa nerazzurra si possa sbloccare qualcosa di importante in uscita: «L’Inter prova a completare la difesa a disposizione di Antonio Conte. Ha già preso Matteo Darmian (Parma), che verrà ufficializzato entro il 5 ottobre. Uscirà quasi certamente Andrea Ranocchia, che attraverso il suo agente Tullio Tinti ha già trovato l’accordo con il Genoa. Milan Skriniar è sul mercato. Se l’Arsenal (in realtà è il Tottenham, ndr) offre 40 milioni di euro più 5 bonus, l’operazione si fa. Al suo posto può arrivare Chris Smalling (Manchester United) più che Nikola Milenkovic (Fiorentina). Smentite su Ozan Kabak (Schalke 04) e Nikola Maksimovic (Napoli)». Per completezza, ricordiamo che la richiesta fatta dall’Inter per Skriniar è più alta (60 milioni difficilmente trattabili a fine mercato, ndr), pertanto definito “incedibile” finché non viene offerta quella cifra.