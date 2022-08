Skriniar, sospiro di sollievo Inter? Il PSG vira su altri obiettivi: le ultime – TS

Milan Skriniar potrebbe non lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, il PSG è pronto a virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa

MERCATO – L’Inter può, forser, tirare un sospiro di sollievo in merito alla vicenda legata a Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, infatti, il PSG, principale candidato alla corsa allo slovacco, non ha intenzione di schiodarsi dai 50 milioni offerti nelle scorse settimane, offerta ritenuta congrua per un calciatore con il contratto in scadenza. I transalpini, quindi, sembrano aver deciso di virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa: il nuovo obiettivo dei transalpini è Simakan del Lipsia, valutato 40 milioni. Ecco che quindi si fa sempre più forte l’opzione permanenza per Skriniar, con estrema soddisfazione di Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi