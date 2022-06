Skriniar, sondaggio Chelsea nei discorsi per Lukaku: Inter spera in un’asta – SM

Su Milan Skriniar si è inserito insistentemente anche il Chelsea nelle ultime ore. Secondo Sportmediaset, il club inglese aveva già chiesto informazioni nel corso della trattativa Lukaku.

IN USCITA – Il Chelsea già nel corso della trattativa per riportare Romelu Lukaku a Milano, aveva chiesto informazioni all’Inter in merito a Milan Skriniar, che resta l’obiettivo principale del PSG (attualmente in vantaggio). Su Milan Skriniar si è inserito insistentemente anche il Chelsea nelle ultime ore. Secondo Sportmediaset, il club inglese aveva già chiesto informazioni nel corso della trattativa Lukaku. Il Psg ha già un accordo di massima con il difensore, stipendio da quasi 8 milioni di euro netti a stagione, e resta in vantaggio ma l’Inter spera in un’asta visto che i parigini non hanno ancora raggiunto i 70 milioni chiesti dai nerazzurri per la cessione dello slovacco. I Blues pensano anche a De Ligt che però la Juve valuta 120 milioni, ecco perché Skriniar potrebbe rappresentare un’operazione economicamente più vantaggiosa.

Fonte: Sportmediaset