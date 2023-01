Skriniar, situazione chiara in casa Inter: 20 milioni con deadline. Un motivo

Skriniar ha confermato il suo pre-accordo con il PSG che sarà valido soltanto dall’1 febbraio (vedi dichiarazioni). Il club nerazzurro, secondo le ultimissime indiscrezioni, è rimasto sorpreso da questa intervista non autorizzata ai media slovacchi (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà, la situazione dal lato della dirigenza nerazzurra è molto chiaro: deadline fissata

