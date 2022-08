Skriniar, situazione immutata. Akanji difficile: possibile un’altra pista – Sky

Non cambia la situazione di Milan Skriniar, la cui permanenza all’Inter è sempre più certa con il passare dei giorni. Parlando della difesa nerazzurra, Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto su un possibile nuovo arrivo tra Manuel Akanji e altre possibili piste.

SITUAZIONE DIFENSIVA – Resta in evoluzione la situazione difensiva dell’Inter, specialmente in entrata. Queste le parole di Luca Marchetti di Sky Sport: «Su Skriniar è lo stesso discorso. Se arriva un’offerta importantissima, l’Inter non lo vende. Poi chiaro, domani arriva una società che offre 80 milioni di euro, allora tutto cambia. Akanji è uno dei nomi e se dovesse arrivare o meno va chiesto alla proprietà, che deve autorizzare alla spesa. È vero che Casadei è stato venduto, ma questa cifra va messa in un cassetto e non può essere investita. Più probabile quindi l’arrivo di un giocatore in prestito, magari da un grande club negli ultimi giorni di mercato».