Skriniar sempre più vicino a restare all’Inter: due motivi per la certezza

Per tutta l’estate si è parlato di rischio cessione per Skriniar, ma l’assalto del PSG non è mai arrivato e adesso l’Inter è chiamata a tenerlo. Su DAZN, nel punto mercato, si spiega perché è ormai difficile pensare a una sua partenza.

NON VA VIA! – Per Milan Skriniar c’è la certezza, ormai al 100%, che non lascerà l’Inter. L’ha voluto ribadire Simone Inzaghi più volte in questi giorni, a prescindere dai diktat della proprietà, e lo segnala anche la logica perché nella seconda metà di agosto non sarebbe pensabile sostituirlo degnamente (vedi articolo). Secondo DAZN, a favore della permanenza di Skriniar giocano due motivazioni. La prima è che l’offerta “migliorata” del PSG, dopo quella da sessanta milioni rifiutata qualche tempo fa, non è mai arrivata. La seconda è che l’Inter ha “mollato” Gleison Bremer e Nikola Milenkovic, quindi ora non ci sarebbero più i rimpiazzi giusti di Skriniar.