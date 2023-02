Skriniar, saluti alla fascia di capitano. Arrivata a gennaio un’offerta del PSG

Milan Skriniar tornerà domani in campo in vista di Inter-Milan. Simone Inzaghi non si è detto certo della titolarità del calciatore in conferenza stampa (vedi articolo), Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sulla situazione da Twitter.

ADDIO – Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, il caso di Milan Skriniar sembra ormai chiuso per l’Inter. Il giornalista non lascia spiragli per il rinnovo: il calciatore lascerà i nerazzurri per la prossima stagione. Domani, in occasione di Inter-Milan, lo slovacco non indosserà più la fascia di capitano, a causa della sua scelta di lasciare Milano e abbracciare il progetto del PSG. La società parigina ha fatto un’offerta nel mercato di gennaio per il difensore, proprio sabato scorso, di 10 milioni di euro. La dirigenza meneghina ha ritenuto troppo bassa la proposta, Skriniar si unirà perciò a titolo gratuito al PSG a luglio.