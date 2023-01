Skriniar, rinnovo Inter bloccato. Il PSG c’è sempre. Da capire due cose – Sky

Il rinnovo di contratto di Skriniar con l’Inter sembra essere bloccato. L’ombra del PSG incombe sempre di più, dopo le dichiarazioni dell’allenatore parigino. I prossimi giorni saranno decisivi per il club nerazzurro per capire due cose. Di seguito l’aggiornamento di Sugoni per Sky Sport 24.

SCENARI – L’Inter e Milan Skriniar sembrano essere sempre più distanti. Il rinnovo di contratto del difensore nerazzurro con il club interista è bloccato. A questo si aggiungono le ultime parole di Christophe Galtier, (vedi articolo) allenatore del PSG, che fanno comprendere quanto il club parigino sia ancora tanto focalizzato sullo slovacco. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni, spiega che i prossimi giorni saranno fondamentali per l’Inter per capire due cose. Tra gli scenari possibili, infatti, c’è la possibilità che Skriniar lasci subito i nerazzurri, in caso di una proposta convincente. Oppure la perdita a zero del calciatore, ormai in scadenza.

Fonte: Sky Sport 24