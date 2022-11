Skriniar e il rinnovo, fiducia Inter! Alzata l’offerta con fisso e bonus

Skriniar può rinnovare il contratto con l’Inter, mettendo così fine ai dubbi su una sua permanenza oltre la fine di questa stagione. Sportitalia parla di offerta migliorata per il difensore.

ARRIVA LA FIRMA? – Milan Skriniar ora è impegnato con la Slovacchia, con cui ha giocato oggi in amichevole (vedi articolo). Per lui poi ci sarà la possibilità di chiudere il rinnovo con l’Inter, un qualcosa di atteso da tempo. Sportitalia parla di offerta migliorata, arrivando alle richieste del difensore. La nuova proposta per Skriniar è da sei milioni e mezzo netti a stagione più bonus. Il PSG finché non arriverà la firma resta sullo sfondo, ma non è più una priorità. Anche perché il giocatore si è convinto a rimanere all’Inter. Per Skriniar possibile che arrivino novità a breve, con la società molto fiduciosa come anche detto ieri da Giuseppe Marotta (vedi articolo).