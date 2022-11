Skriniar e il rinnovo, ancora attesa: distanza fra offerta Inter e richiesta – CdS

Per Skriniar la pratica rinnovo non è ancora conclusa: il Corriere dello Sport in edicola stamattina comunica come ci sia un po’ di distanza fra la richiesta di chi lo gestisce e l’offerta dell’Inter. Si tratta.

AVANTI PIANO – Da qualche settimana l’Inter manifesta fiducia e tranquillità sul fronte Milan Skriniar, ma a oggi il rinnovo non c’è. Giuseppe Marotta aveva fatto capire che sarebbe potuto arrivare prima della sosta per i Mondiali, cosa poi non avvenuta. Cosa sta succedendo? Si sta continuando a trattare, e già questo è un segnale di come l’accordo sia possibile. Per il Corriere dello Sport Skriniar resta l’obiettivo primario della società Inter, che non vuole certo perderlo né a gennaio né a fine stagione. La questione rimane però economica, perché non c’è ancora l’accordo sullo stipendio. L’offerta del club è sei milioni più bonus, chi segue Skriniar ha chiesto una cifra superiore. Come tempistiche si parla di voler completare entro Natale, data in cui si dovrebbe arrivare a una conclusione positiva. Ossia con il rinnovo. Skriniar ha messo da parte il PSG e manifestato la sua volontà di rimanere all’Inter, ma servirà ancora uno sforzo per far sì che ciò accada.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno