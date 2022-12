Skriniar e il rinnovo, in arrivo i giorni della risposta? I tempi di attesa dell’Inter – TS

Per Skriniar si attende una risposta sul rinnovo, visto che a gennaio il difensore potrà firmare con chiunque a parametro zero. L’Inter mantiene la fiducia e Tuttosport aggiorna sui tempi per capire se ci sarà il tanto atteso prolungamento di contratto (vedi articolo).

ATTESA CONTINUA – Si pensava che il rinnovo di Milan Skriniar potesse arrivare prima della sosta, questo non è avvenuto e il rischio rimane. Il difensore ha un contratto in vigore fino al prossimo 30 giugno, motivo per cui bisogna scongiurare il pericolo di un addio a parametro zero. Tuttosport esclude che possa essere lui il big sacrificato entro fine stagione per arrivare all’attivo di almeno sessanta milioni richiesto dal presidente Steven Zhang. Per Skriniar dunque nessuna cessione a gennaio: sarà o rinnovo o addio fra sei mesi e mezzo. Il quotidiano di Torino parla della prossima settimana, ossia quella che inizia domani, come tempistica in cui attende una risposta da Skriniar sull’offerta fatta per prolungare, da sei milioni di euro netti a stagione. La speranza è che prima di Natale si possa chiudere un accordo prioritario per il club. Quello di Skriniar, peraltro, non è l’unico rinnovo dei tanti giocatori in scadenza di contratto.

Fonte: Tuttosport – F.M.