Skriniar rinnova con l’Inter, c’è fiducia! Nuovo incontro: ecco le cifre – TS

Anche Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà dell’Inter di trovare l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, mettendo definitivamente un punto alla situazione e in tempi eccellenti (QUI le parole dell’AD nerazzurro). Ecco le cifre dell’affare secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

LE CIFRE – Entro la fine della prima parte di stagione (vale a dire prima della sosta per il Mondiale), l’Inter è sicura di poter arrivare a un accordo definitivo per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Tutto fa pensare che non ci saranno intoppi, anche perché, in caso contrario, l’Inter dovrà trovare un sostituto ed entrare nell’ottica di vendere il giocatore già durante il mercato di gennaio. Ma questa, ovviamente, è un opzione più che remota, considerando che il club nerazzurro ha già appurato le intenzioni del ragazzo. Per quanto i dettagli del nuovo contratto, se ne riparlerà meglio nel nuovo incontro che ci sarà a breve, anche le cifre sono ormai note: contratto da circa 6,5 milioni a stagione fino al 2026 senza clausole né promesse riguardo la fascia da capitano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino