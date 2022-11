Skriniar rinnova con l’Inter? Fallimento di Campos al PSG! Ultimo tentativo

Skriniar potrebbe rinnovare con l’Inter in tempi brevi, visto anche quanto ha detto Marotta domenica scorsa (vedi articolo). Dalla Francia, Le10Sport indica in un fallimento del direttore sportivo del PSG Campos il mancato trasferimento in Francia del difensore.

VICINO AL RINNOVO – Milan Skriniar è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, ma la sensazione è che a breve arriverà la firma con l’Inter. Si parla di offerta aumentata e accordo in dirittura d’arrivo. Le10Sport fa sapere che il PSG ha ancora intenzione di fare un tentativo a gennaio, ma vede restringersi le possibilità. Soprattutto perché nel frattempo l’Inter si è qualificata agli ottavi di Champions League, ricevendo maggiori introiti per migliorare l’offerta a Skriniar. Quello di Luis Campos, direttore sportivo del PSG, è considerato un fallimento. Doveva prendere Skriniar in estate, ma non ce l’ha fatta e Christophe Galtier ha dovuto trovare soluzioni alternative in difesa.

Fonte: le10sport.com