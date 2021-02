Skriniar rinato, bene l’Inter a rifiutare il Tottenham: oggi nuova valutazione

UDINE, ITALY – JANUARY 23: Milan Skriniar of FC Internazionale in action during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Internazionale at Dacia Arena on January 23, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Skriniar oggi è un giocatore rinato all’Inter, felice di non aver accettato l’offerta del Tottenham di ben trentacinque milioni. Oggi nuova valutazione del difensore slovacco. Di seguito la notizia di mercato riportata da Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”.

NUOVA VALUTAZIONE – Skriniar ha lavorato duramente per capire e interpretare il nuovo ruolo di difensore nei tre dietro, dopo la fatica della scorsa stagione. Oggi il difensore sloveno è praticamente rinato e uno dei punti di forza di questa Inter targata Antonio Conte, ultima su tutti proprio la prestazione superlativa mostrata in casa contro la Lazio. L’Inter oggi si gode la scelta di aver rifiutato l’offerta del Tottenham in estate, di ben 35 milioni (ritenuta bassa). Oggi quella valutazione, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbe quasi raddoppiata. L’Inter dal canto suo non è voluta mai scendere sotto i 50 milioni e oggi valuta Milan Skriniar almeno 60 milioni di euro.

Fonte: Romano – Calciomercato.com