Skriniar richiesto da Psg e Chelsea: l’Inter ha le idee chiare. Le cifre – Sky

Skriniar è molto richiesto all’estero e l’Inter per motivi di bilancio è costretta a dover fare almeno una cessione pesante. Secondo le ultime di Luca Cilli, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, i discorsi su Bremer andranno avanti a prescindere dal destino dello slovacco

TANTE RICHIESTE – Milan Skriniar è richiesto sia dal Psg che dal Chelsea, ma secondo le ultime di Luca Cilli il club parigino è lontano dalle richieste dell’Inter: «Skriniar ha tanto mercato, viene seguito anche dal Chelsea a cui piacciono inoltre Bastoni e Dumfries. Mentre il PSG fa davvero sul serio per lo slovacco: il club parigino ha proposto un’offerta da 50 milioni più la possibilità di scegliere una contropartita. L’Inter però chiede solo cash e non meno di 80 milioni, quindi siamo molto lontani. Bremer è l’altro profilo che l’Inter vuole prendere, a prescindere da come andrà a finire per Skriniar. La valutazione del Torino si aggira intorno ai 40 milioni, l’Inter proverà ad abbassare la richiesta del club granata».