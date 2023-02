Skriniar, clamoroso retroscena: ultimo tentativo Zhang! Aumentata l’offerta – SM

Ultimo retroscena sul fronte Milan Skriniar, con Steven Zhang che fino all’ultimo è intervenuto in prima persona con un’offerta clamorosa per il giocatore. Di seguito ulteriori dettagli secondo quanto riportato da Sportmediaset.

NUOVO RETROSCENA – Il presidente Steven Zhang, ha provato in tutti i modi a intervenire cercando di convincere il giocatore a restare in nerazzurro. Il numero uno dell’Inter ha presentato difatti l’ultima offerta al giocatore cercando di avvicinarsi a quella proposta dal PSG (circa 7 milioni). Anche in quel caso, però, non c’è stata apertura da parte dell’entourage di Milan Skriniar che ha detto no. Mentre il PSG non ha mai rilanciato con presunte offerte cercando di convincere l’Inter a cedere il giocatore direttamente a gennaio. Capitolo ormai definitivamente chiuso.