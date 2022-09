Skriniar resta all’Inter e PSG beffato. C’è di più: imbarazzo col… Giappone!

Skriniar rimane all’Inter dopo il lunghissimo corteggiamento da parte del PSG. Perentoria la resistenza dei nerazzurri. Per il club francese, retroscena imbarazzante anche col Giappone

RETROSCENA − Skriniar rimane all’Inter. Adesso è ufficiale vista la chiusura del calciomercato. Beffa per milionario PSG che ha corteggiato il centrale slovacco praticamente per tutta l’estate senza però riuscire mai a superare la resistenza del club nerazzurro. L’Equipe ha inoltre rivelato un retroscena piuttosto imbarazzante proprio in merito a Skriniar. Sia Luis Campos che Galtier erano convinti di poter abbracciare Skriniar già a luglio tant’è il club parigino aveva fatto richiesta per il visto in Giappone, luogo della tournée estiva dei campioni di Francia. Le cose però non sono andate per il verso giusto. L’Inter sorride e il PSG si lecca le ferite.