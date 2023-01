Skriniar resta all’Inter: ultimi 5 mesi all’Inter, poi volo per Parigi – TS

Milan Skriniar, nonostante le ultime di mercato che lo davano lontano da Milano già a gennaio, resterà in nerazzurro fino a giugno

ULTIMI MESI – Milan Skriniar, salvo sorprese dell’ultimo minuto, resterà all’Inter fino a giugno. Lo slovacco vivrà gli ultimi 5 mesi della sua avventura in nerazzurro mantenendo la fascia di capitano al braccio. A partire da giugno, Skriniar guadagnerà 9 milioni per 5 milioni al PSG, con un bonus di 20 milioni alla firma. Footmercato, però, riporta l’interesse di un imprecisato club di Premier League che potrebbe farsi avanti per prendere lo slovacco a parametro 0.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna