Skriniar resta all’Inter, scelta definitiva di Zhang: ora rinnovo da top – CdS

Skriniar è fuori dal mercato, questa è la scelta definitiva di Steven Zhang dopo il (non) rilancio del PSG. A fine mercato, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ci sarà il rinnovo di contratto con l’Inter.

RINNOVO DA TOP – Milan Skriniar resta all’Inter, per la felicità di Simone Inzaghi, dei tifosi, e anche sua. La scelta, con ogni probabilità, è anche conseguenza della “nuova” proposta del PSG, visto che è sostanzialmente identica all’ultima: 53 milioni come base fissa e 7 come bonus. L’Intenzione dell’Inter, adesso, è quella di rinnovare il contratto del difensore, attualmente in scadenza 2023. Lui ha già dato la sua disponibilità a firmare, ma sa che non potrà firmare alle stesse cifre proposte dal PSG (9,5 milioni a stagione). Il suo ingaggio sarà adeguato a quello di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez (rispettivamente 6,2 e 5,5 milioni all’anno).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.