Skriniar raggiunge un altro ex Inter? Per il PSG un’offerta dall’Arabia!

Milan Skriniar è sempre più lontano dal PSG. Dopo l’addio all’Inter la sua carriera sembra stia prendendo una piega inaspettata: adesso c’è l’Arabia ad aspettarlo.

ALLA PORTA – Finale più amaro che dolce quello di Milan Skriniar al PSG. Dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero per raggiungere la “stellata” Parigi, lo slovacco viene messo alla porta da Luis Enrique. Praticamente dopo quasi un solo anno in Francia, il difensore ex nerazzurro non sembra più fare al caso del Paris Saint-Germain. I parigini sono stati chiari con Skriniar, chiedendogli di trovare presto una nuova sistemazione. Col tempo che stringe e il mercato in chiusura le alternative scarseggiano, tanto da indurlo a prendere in considerazione un’opzione particolare.

Skriniar, finale tragico dopo l’Inter: una decisione significativa!

CHE FINALE! – Stando alla notizia lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, per Milan Skriniar è arrivata un’offerta ufficiale dall’Arabia Saudita. L’Al Nassr – quello di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, per intenderci – ha bussato alla porta del PSG, che ha aperto all’affare. La trattativa per il trasferimento a titolo definitivo del difensore, infatti, è praticamente già agli sgoccioli. Da capitano dell’Inter e brillante difensore della Serie A, nel giro di pochissimo tempo Skriniar è passato ad essere quasi ignorato non solo dal PSG, ma anche dal resto d’Europa. Significativa, infatti, la scelta di ripiegare in Arabia, come fatto da molti calciatori al tramonto della carriera, a soli 29 anni.