Skriniar, per il PSG valutazione ancora alta. Si studia la formula – Sky

Si intensificano sempre di più le voci che vorrebbero una cessione di Milan Skriniar al PSG. Secondo il giornalista Marco Demicheli di Sky Sport, resta alta per i parigini la richiesta dell’Inter. Si studia la formula per arrivare vicini alla valutazione dei nerazzurri.

LAVORI IN CORSO – Sembra proprio essere Milan Skriniar il giocatore che sarà sacrificato sull’altare del mercato dell’Inter. Secondo il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, questa è la situazione attuale della trattativa: «La valutazione è sui 60 milioni di euro, ritenuta troppo alta dal PSG. I francesi se vogliono hanno però la disponibilità economica, se vogliono, per raggiungere l’accordo. Lo abbiamo visto anche lo scorso anno con Hakimi. Alla fine si potrebbe trovare un accordo, magari con dei bonus, per arrivare vicini alla cifra richiesta dall’Inter».