Skriniar, il PSG valuta se prenderlo a gennaio: sostituto già pronto – SM

Milan Skriniar sarà un giocatore del PSG. L’Inter si copre, avendo già pronto il sostituto nel caso in cui lo slovacco partisse già a gennaio.

SOSTITUTO – L’Inter si prepara a bloccare il sostituto di Milan Skriniar. Ne ha parlato a Sport Mediaset Daniele Miceli: «Il PSG sta valutando la possibilità di portare già ora Skriniar a Parigi. L’Inter non ha gradito le parole di Galtier a riguardo. Le condizioni di uscita sono chiare. Servono circa 20 milioni, e i francesi stanno facendo delle valutazioni in queste ore. Il sostituto immediato ha un nome e sarebbe Tiago Djalò, portoghese di 22 anni del Lille. Ha una buna struttura fisica, un buon giocatore anche bravo nell’impostare da dietro., Andrà in scadenza nel 2024, quindi si potrà ottenere uno sconto del cartellino che è intorno ai 15 milioni di euro». Rimane solo da decidere la data di partenza dello slovacco