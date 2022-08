Skriniar, PSG all’ultimo assalto: Inter chiara! La verità su Gosens − SM

Skriniar al PSG, in Francia non mollano la presa. Pronto ultimo grande assalto all’Inter che ha già ribadito la sua posizione. Su Gosens-Bayer Leverkusen, nessuna offerta

RISPOSTA NETTA − Le ultime sul mercato in uscita dei nerazzurri, ne parla Daniele Miceli da Pressing: «Mercato vivissimo. Gosens? Nessuna offerta del Bayer Leverkusen, solo sondaggio. L’Inter col diritto di riscatto non si è messa neanche a tavolino. Campagna viva ancora su Milan Skriniar, si sta muovendo Al-Khelaifi, domani sfonderà il muro dei 60 milioni per prendere Skriniar. Offerta superiore a 50 milioni: 60 più 10 di bonus, ovvero 70. La risposta dell’Inter sarà no! Non si cambia idea, può cambiare solo se il PSG si presentasse con 90/100 milioni che non arriverà».