Skriniar al PSG tutto ancora aperto? La decisione del Lipsia inguaia l’Inter

Occhio alla situazione Milan Skriniar-PSG. Pista tutt’altro che tramontata soprattutto per le notizie che arrivano dalla Francia. Anche il Lipsia gioca a sfavore dell’Inter

INGUAIARE − Il Lipsia ha chiuso la porta al PSG per Mohamed Simakan. I tedeschi hanno bloccato la partenza del difensore francese in direzione Parigi. Il DS Oliver Mintzlaff ha detto momentaneamente no al trasferimento del centrale classe 2000 verso il PSG. Situazione che inguaierebbe anche l’Inter in merito a Skriniar. Lo slovacco rimane in preferito per Luis Campos e Christophe Galtier tant’è che i parigini potrebbero presto fare un nuovo rilancio all’Inter. Situazione da monitorare ma la notizia lanciata dall’Equipe non può essere considerata positiva.