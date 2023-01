Skriniar, il PSG ha ‘tempo extra’ per prenderlo oggi. A differenza dell’Inter

Skriniar al momento non si muove dall’Inter, non essendoci un sostituto che a questo punto sembra difficile da trovare (vedi articolo). A livello formale, il PSG avrebbe più tempo per portarlo ora in Francia.

LE TEMPISTICHE – Milan Skriniar sembra destinato ad andare al PSG a luglio, a parametro zero. La giornata di oggi doveva portare sviluppi in tal senso, ma l’incastro giusto per l’Inter al momento non è andato a buon fine. Che significa incastro? Ricevere un’offerta adeguata, attorno ai quindici milioni di euro, e trovare un sostituto degno di essere considerato tale. Se nel pomeriggio si è detto come l’offerta giusta per Skriniar sia arrivata, ciò non si può dire per l’arrivo di un nuovo giocatore. Che da regolamento è possibile fino alle 20, data di chiusura del mercato in Serie A. In realtà per la Ligue 1 è differente: fino alle 23 trattative aperte all’interno della Francia, fino a mezzanotte con l’estero. In linea teorica il PSG ha quindi quattro ore in più per prendere Skriniar, rispetto al sostituto per l’Inter. Ma è chiaro che, con così poco tempo a disposizione, ormai si va verso la permanenza. Con il PSG che lo prenderà a parametro zero, visto che il trasferimento di Skriniar non è in discussione.