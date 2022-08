Skriniar-PSG, la telenovela continua: dalla Francia parlano di rilancio − SM

Continua la telenovela Skriniar-PSG. L’Inter vuole trattenerlo ma dalla Francia assicurano di una proposta del club parigino. Rilancio atteso, ma idea chiara dei nerazzurri

OCCHIO AL RILANCIO − Non del tutto terminata la telenovela per Skriniar. L’Inter vuole trattenerlo ma come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, occhio al rilancio: «Dalla Francia rilanciano, dalle colonne prestigiose dell’Equipe, con forza di un Paris Saint-Germain pronto a ritornare alla carica per Milan Skriniar. L’Inter però è stata chiara. Valuterà la cessione del difensore slovacco solo per una maxi offerta di oltre 70 milioni di euro».