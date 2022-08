Skriniar, PSG su un altro difensore ma resta in bilico. Milan via in un caso

Il PSG avrebbe messo nel mirino un altro difensore centrale, ma Milan Skriniar resterebbe in bilico. Slovacco via dall’Inter in un caso.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il PSG ha messo nel mirino Mohamed Simakan del Lipsia per rinforzare la propria difesa. Nonostante ciò Milan Skriniar resterebbe in bilico fino al termine del mercato. Infatti, in caso di offerta ritenuta congrua dall’Inter (i 70 milioni di euro), il centrale nerazzurro potrebbe essere ceduto. Simone Inzaghi però sarebbe inflessibile e non avrebbe intenzione di dire addio al difensore slovacco.

Fonte: SportMediaset.it