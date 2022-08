Skriniar, il PSG ci spera e alza l’offerta. Ballano ancora 20 milioni

Arrivano aggiornamenti dalla Francia sulla situazione legata a Milan Skriniar. Secondo il quotidiano Le Parisien, il PSG spinge per avere lo slovacco tanto da alzare l’offerta fino a quasi 60 milioni di euro. Una cifra che non soddisfa l’Inter, con venti milioni di differenza tra la richiesta e la proposta dei transalpini.

AMPIA DIFFERENZA – Il PSG continua a monitorare Milan Skriniar, lavorando su un acquisto negli ultimi giorni di mercato. Resta tuttavia una distanza di venti milioni di euro tra domanda e offerta, con i parigini che sono disposti ad alzare la propria proposta fino a una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Da Milano la risposta è categorica: 80 bonus compresi. Troppo, per il club transalpino, che considera la scadenza del contratto del difensore slovacco nel 2023 e la cifra con cui altri due difensori di grande caratura europea come Koundé e Koulibaly sono stati pagati, ovvero 50 e 40 milioni rispettivamente. Per questo il PSG studia altre piste difensive, ma la speranza di arrivare a Skriniar resta sempre viva.

Fonte – Le Parisien