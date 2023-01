Skriniar, il PSG resta in pole ma lo seguono anche dalla Premier League

Il futuro di Milan Skriniar sembra sempre più lontano dall’Inter. Lo slovacco è seguito da tempo dal PSG, anche in Premier League però è molto apprezzato.

PREMIER – Milan Skriniar non ha ancora dato una risposta sul suo futuro (vedi aggiornamenti). Su di lui c’è l’interesse del Paris Saint Germain che lo segue da quest’estate quando sembrava dovesse salutare. Alla fine è rimasto, ma il rinnovo non è ancora arrivato. Pare si debba attendere la Supercoppa contro il Milan per sapere la sua scelta. Lo slovacco però piace anche in Premier League. Secondo quanto riporta Express, Tottenham e Chelsea stanno seguendo la situazione con interesse. Con il contratto in scadenza a giugno, può diventare un’occasione per diversi club. Normale dunque che il suo ex allenatore, Antonio Conte ci pensi e non poco. Considerando poi anche i problemi difensivi del Tottenham, che farebbe un upgrade importante con il 27enne dell’Inter a guidare la difesa. La scelta per Skriniar sarà dunque tra la Ligue 1 con Messi, Neymar e Mbappè o l’affascinante Premier League.