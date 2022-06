Skriniar, il PSG ci prova ma prima offerta all’Inter molto bassa. C’è attesa

Skriniar piace tantissimo al PSG che ha avanzato una prima offerta all’Inter. Proposta subito mandata al mittente, i nerazzurri non considerano cifre così basse

DIFESA IN MOVIMENTO − Prima offerta bassissima del PSG per Milan Skriniar dell’Inter, ovvero 40 milioni di euro. L’Inter l’ha, ovviamente, subito declinata mandandola nuovamente al mittente. L’Inter, per meno di 70 milioni di euro, non scende e non è disposta a trattare. Come riporta Sport Mediaset, i nerazzurri si aspettano qualche rilancio dalla Francia. A tal proposito, non si vuole lasciare nulla al caso. Da Londra, Beppe Ausilio ha parlato con il procuratore di Milenkovic, Fali Ramadani. Il serbo può essere l’alternativa allo slovacco in caso di partenza.