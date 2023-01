Skriniar, PSG pronto ad offerta immediata? Inter fa sapere una cosa – Sky

Skriniar è ormai lontano dall’Inter dopo aver rifiutato l’offerta di rinnovo. Le ultime dichiarazioni di Galtier in conferenza stampa certificano di fatto ciò che già si sapeva, ovvero il suo trasferimento al PSG (vedi articolo). Il club nerazzurro, secondo le ultime di Sky Sport, ha fatto sapere una cosa

NO, GRAZIE – Milan Skriniar non ha accettato l’offerta di rinnovo dell’Inter e dunque il suo addio ai colori nerazzurri è quasi una formalità. In più, le ultime dichiarazioni di Galtier, tecnico del PSG, lasciano pochi dubbi: la sua prossima metà sarà Parigi. Sempre dalla Francia, però, fanno sapere che il club transalpino sarebbe pronto ad un’offerta immediata da 10-15 milioni di euro per far arrivare lo slovacco già a gennaio. L’Inter – secondo Sky Sport -, fa sapere a sua volta che non accetterà alcuna offerta per gennaio.