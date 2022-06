Skriniar-PSG, probabile rilancio con l’Inter. L’indizio l’ha dato Ausilio – TS

Il PSG è su Skriniar e, nonostante il rifiuto della prima offerta (vedi articolo), i francesi è probabile che tornino alla carica con l’Inter. Per Tuttosport le mosse di Ausilio vanno nella direzione di un possibile sacrificio.

OCCHIO AL RILANCIO – Milan Skriniar al PSG è una voce che in questi giorni è diventata d’attualità, nonostante Giuseppe Marotta abbia smentito (vedi articolo). La prima proposta arrivata all’Inter, da cinquanta milioni, è stata rifiutata ma è improbabile che rimanga l’unica. Il nuovo direttore sportivo del club francese, Luis Campos, vuole presentarsi con un acquisto e non certo con un obiettivo mancato. Secondo Tuttosport a ore è possibile che arrivi un’offerta che possa far vacillare l’Inter su Skriniar, tanto da valutare l’OK. Il prezzo fatto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è ottanta milioni, ma c’è la sensazione che i buoni rapporti fra le due società (testimoniati dalle cessioni di Mauro Icardi e Achraf Hakimi) possano favorire un’intesa. A confermare come il rischio di una cessione di Skriniar al PSG ci sia è un indizio dato – indirettamente – proprio da Ausilio: il DS negli scorsi giorni era atteso al Forte Village per un torneo di padel, ma all’ultimo ha preferito andare a Londra per incontrare Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



