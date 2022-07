Skriniar al PSG, presto novità: l’Inter aspetta. Indizio anche da Galtier − SI

Dopo un momento di stand-by, può arrivare l’accelerata per Skriniar. Il difensore dell’Inter è destinato a lasciare Milano per trasferirsi al PSG. Galtier ne ha parlato implicitamente anche in conferenza stampa

QUIETE PRIMA DELLE TEMPESTA − Si attendono novità per Milan Skriniar al PSG. Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato, l’Inter aspetta. A 70 milioni di euro può arrivare la chiusura con il club parigino. Un indizio di mercato è peraltro arrivato anche dal nuovo tecnico dei francesi, Christophe Galtier, che oggi è stato presentato in conferenza stampa. Il tecnico, infatti, ha comunicato la nuova disposizione difensiva del PSG: la difesa a tre. Parole quasi implicite nei confronti dell’interista, diventato formidabile come braccetto di destra.