Skriniar-PSG, nella permanenza c’è lo zampino del Bayern Monaco – TS

Le strade dell’Inter e di Milan Skriniar si separeranno a giugno. Tra i motivi dell’addio in estate ci sarebbe anche una scelta del Bayern Monaco.

PERMANENZA – Dopo una telenovela infinita, Milan Skriniar è rimasto a Milano. Lascerà l’Inter per il PSG a giugno, quando il suo contratto scadrà. Secondo quanto riporta Tuttosport, tra i motivi c’è anche il Bayern Monaco: «La permanenza di Skriniar è una conseguenza degli ottavi di Champions. Secondo i media slovacchi sarebbe stato il pensiero della sfida con i francesi a spingere il club bavarese a non far andare Benjamin Pavard all’Inter a gennaio. Il sup trasferimento avrebbe permesso ai francesi di avere Skriniar già da subito. Il Bayern avrebbe scelto di evitare questo scenario per non rinforzare il PSG che affronterà in Champions». Benjamin Pavard potrebbe comunque salutare i tedeschi.

FUTURO – Un possibile trasferimento di Pavard non è però da escludere: «Bisogna comunque tenere conto che non c’è stato un rialzo dei parigini vicino ai 20 milioni richiesti dall’Inter. La vicenda potrebbe completarsi a giugno. Pavard, in scadenza nel 2024, sta valutando la possibilità di un passaggio in nerazzurro. Nel frattempo, l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Matteo Darmian, con un prolungamento fino al 2024». La difesa sarà il reparto che più verrà cambiato dall’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi