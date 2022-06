Skriniar-PSG, l’offerta non basta. Ma l’Inter si sta preparando – Sky

Per Skriniar, al momento, il PSG non ha convinto l’Inter con le offerte giudicate troppo basse dalla società. Secondo Marchetti di Sky Sport, tuttavia, la società si sta cautelando nell’eventualità che arrivi l’affondo decisivo.

RILANCIO NECESSARIO – Luca Marchetti fa il punto sulle possibili cessioni, non solo di un big: «Milan Skriniar ha ricevuto un’offerta importante dal PSG. Non basta per accettarla, ma l’Inter sa che sarà un difensore quello ceduto. Infatti si sta preparando per un rimpiazzo: Nikola Milenkovic e Gleison Bremer sono nomi fatti dai dirigenti dell’Inter in previsione del fatto che possa fare il +60 dal mercato. È evidente che, oltre ai vari Andrea Pinamonti, Lorenzo Pirola e altri ragazzi, ci voglia una cessione importante. Una parte la finanzi coi ragazzi, Adriano Galliani ha parlato di Stefano Sensi che può essere interessante (vedi articolo), ma purtroppo per l’Inter un grande colpo in uscita dovrà essere fatto».