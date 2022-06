Skriniar-PSG, offerta monstre sull’ingaggio: il rialzo rispetto all’Inter

Skriniar resta un obiettivo forte del PSG, come raccontato in serata (vedi articolo). Il giornalista Palmeri, in collegamento da Formentera per Aspettando Calciomercato su Sportitalia, dà le cifre dell’offerta di ingaggio al difensore dell’Inter.

DA CAPOGIRO – Il PSG vuole Milan Skriniar ed è disposto ad alzare notevolmente la posta a livello di ingaggio. Per il giornalista Tancredi Palmeri l’offerta fatta dai francesi al difensore slovacco è di otto milioni di euro netti a stagione. Ossia più del doppio rispetto ai tre che prende adesso all’Inter. Peraltro col rinnovo si andrebbe a circa quattro milioni e mezzo. Un motivo ulteriore per mantenere in bilico la posizione di Skriniar, per il quale l’assalto dalla Francia non è certo finito.