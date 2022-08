Skriniar-PSG non è finita: Galtier annuncia gli obiettivi! Inter attenta – CdS

Skriniar è da tempo sul taccuino del PSG, che finora non ha mai convinto l’Inter con un’offerta adeguata. Come evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la pista francese può tornare viva con una serie di combinazioni affinché Galtier possa essere accontentato

TRIPLO COLPO – La conferenza stampa di Christophe Galtier serve a fissare gli obiettivi del Paris Saint-Germain entro la fine di questo mercato. Il nuovo tecnico del PSG chiede pubblicamente tre nuovi acquisti entro il 31 agosto per completare la rosa. E renderla competitiva su tutti i fronti. La domanda che sorge spontanea è: anche Milan Skriniar fa parte dei tre profili attesi da Galtier entro fine mese? Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, sebbene a Parigi sostengono che l’operazione sia impossibile sia per le richieste dell’Inter sia soprattutto per le difficoltà finanziare del PSG lato Fair Play Finanziario UEFA, non si può parlare di pista abbandonata. Serve, però, una serie di combinazioni favorevoli, a partire dal tesoretto di mercato utilizzabile dal PSG. Così come per Denzel Dumfries (vedi aggiornamento), l’Inter al momento può sentire più “vicino” anche Skriniar… Galtier permettendo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti