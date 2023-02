Skriniar, PSG non affonda e resta all’Inter: la ricostruzione dei fatti prima della Coppa Italia – CdS

Milan Skriniar alla fine è rimasto all’Inter per questa sessione di mercato e i prossimi sei mesi. Il PSG non ha affondato il colpo per il difensore slovacco che era tra i convocati di Simone Inzaghi prima della sfida di Coppa Italia. Poi, secondo il Corriere dello Sport, il giocatore ha preferito non andare nemmeno in panchina.

ANCORA INSIEME– Milan Skriniar e l’Inter insieme (per forza) fino a giugno. Nessun rilancio da parte del PSG a gennaio per il difensore slovacco che resterà in nerazzurro fino alla scadenza del contratto. Ieri in Coppa Italia il giocatore non si è accomodato neanche in panchina nonostante la convocazione. San Siro, però, non l’ha ignorato. In Curva Nord, infatti, è apparso uno striscione che, seppure senza citarlo, aveva un chiaro destinatario: «Calciatori e società: l’Inter si ama e si rispetta» (VEDI QUI). Sarà importante adesso la gestione da parte di mister Simone Inzaghi, perché in ogni caso lo slovacco è un centrale di assoluto affidamento, che gioca praticamente sempre e farne a meno complicherebbe il raggiungimento degli obiettivi che ancora mancano.

LA RICOSTRUZIONE – Ieri in mattinata si parlava di possibile rilancio da parte del club francese per Skriniar, addirittura raccontavano che a Milano sarebbe sbarcato Al-Khelaifi per sbloccare la trattativa e tornare a Parigi con Skriniar. Nulla di tutto questo. La vicenda, di fatto, si era già chiusa lunedì sera, davanti all’immobilismo del Psg, fermo alla decina di milioni scarsi proposti la corsa settimana e respinti dal club nerazzurro. Ne sarebbero serviti il doppio e, in aggiunta, Marotta e Ausilio avrebbero dovuto dare a Inzaghi un sostituto. Il primo nome nella lista era quello di Merih Demiral. Manca però l’accordo con l’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno