Skriniar-PSG, no Inter a un’offerta: francesi non andranno oltre questa cifra

Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, ha parlato del futuro di Milan Skriniar, difensore dell’Inter, nel mirino del PSG.

IL PUNTO – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport. “Il PSG non vuole mettere più di 15 milioni € di bonus inclusi per prendere Milan Skriniar quest’inverno. Offerta di 10M € + bonus facilmente raggiungibili rifiutata dall’Inter che vuole 20M €. Le discussioni riprenderanno questo lunedì. Skriniar ha già firmato per la prossima estate. Contratto di 4 anni“.

Fonte: Twitter Fabrice Hawkins