Skriniar, PSG nessuna offerta all’Inter: conguaglio non è un’opzione − Sky

Skriniar sembra sempre più lontano dall’Inter. Negli ultimi giorni è spuntata l’opzione di una sua cessione già a gennaio a cifre molto contenute al PSG. Ipotesi non percorribile

TUTTO TACE − Milan Skriniar ha scelto di non rinnovare con l’Inter che ora rischia di perderlo a zero nel mercato estivo. Per questo motivo, nelle ultime ore, è spuntata l’opzione di una sua cessione già nel mercato di gennaio a una cifra inferiore a quella richiesta dai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, su Calciomercato l’Originale, non è ancora arrivata nessuna offerta da parte del PSG. Il giornalista ha anche detto anche la sua sul possibile conguaglio economico di cui si sta parlando in questi giorni. Le sue parole: «L’Inter non ha ricevuto ancora nessuna offerta dal PSG. Quindi non è arrivato nulla al club nerazzurro per poterlo cedere a gennaio. Se dovesse arrivare io credo che la società non accetterebbe un’indennizzo da 10 milioni come si legge in questi giorni. Soprattutto perché poi non potrebbe prendere nessuno».