Skriniar, il PSG mantiene la fiducia: nuova offerta arrivata all’Inter – SI

Per Skriniar il PSG ha alzato la proposta. Pedullà, in apertura di Sportitalia Mercato, dettaglia a quanto si sia alzata l’offerta dalla Francia con l’Inter per il difensore.

CONTINUA IL PRESSING – Può essere la settimana decisiva per capire se Milan Skriniar rimarrà l’Inter o si trasferirà al PSG. I parigini, informa Alfredo Pedullà, hanno alzato l’offerta dai cinquanta milioni iniziali a sessantacinque. La richiesta nerazzurra resta ottanta milioni di euro, ma c’è la possibilità di inserire dei bonus per alzare l’offerta. Il club francese mantiene la fiducia e il direttore sportivo Luis Campos è pronto a un nuovo affondo – potenzialmente decisivo – per Skriniar.