Skriniar-PSG interesse reale, ma l’Inter mette un grande ostacolo – Sky

In giornata si è segnalato come il PSG voglia Skriniar (vedi articolo). Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha spiegato però come l’Inter abbia alzato un muro.

RISPOSTA CON BLOCCO – Il PSG ha fatto un sondaggio con l’Inter per Milan Skriniar. Una sorta di passaggio dei parigini a Milano, per capire la fattibilità dell’acquisto dello slovacco. Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, conferma come l’interesse dei campioni della Ligue 1 per il difensore sia concreto. L’Inter, però, non ha intenzione di vendere Skriniar e ha fatto una valutazione molto alta, quindi il PSG si è fermato e presumibilmente cambierà obiettivo.