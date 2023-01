Skriniar-PSG, Inter valuta la possibilità di sostituirlo: 2 nomi. La situazione

L’Inter starebbe valutando la possibilità di sostituire Milan Skriniar, in caso di trasferimento del difensore slovacco al PSG a gennaio.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano. “L’Inter sta valutando la possibilità di sostituire Milan Skriniar in caso di accordo con il PSG per anticipare l’affare a gennaio. Victor Lindelof, opzione nella lista ma il Manchester United vuole tenerlo, dato che il Lille non vuole vendere Tiago Djaló adesso“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano