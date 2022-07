Skriniar al PSG con ingaggio monstre: l’Inter ha fatto sapere una cosa

Può essere la settimana decisiva per il passaggio di Skriniar dall’Inter al PSG. Il giocatore ha accettato la corte parigina, ingaggio super raddoppiato per lui. Dall’Inter, filtra una condizione

CONDIZIONE − Skriniar-PSG è una delle tante telenovele nate in questa frenetica sessione di calciomercato. Il difensore slovacco sembra esserci convinto a lasciare l’Inter per trasferirsi in Francia. Il PSG ha messo sul piatto un ingaggio da capogiro: quadriennale a 7,5 milioni di euro che diventeranno otto grazie a dei bonus facilmente raggiungibili. Addirittura nove in caso di altre eventualità, la vittoria della Champions League un esempio. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha però dettato una condizione ai francesi: niente contropartite tecniche e solo cash. La richiesta è di 80 milioni di euro ma anche a 70 i nerazzurri chiuderebbero l’affare.