Skriniar-PSG, individuata la cifra del via libera Inter. Occhio a de Vrij − SI

Per Skriniar si aspetta il rilancio definitivo del PSG nei confronti dell’Inter. Il via libera potrebbe arrivare a breve, intanto c’è da capire anche la situazione legata a de Vrij

ATTESA RILANCIO − Pedullà a Sportitalia mercato aggiorna sul mercato in uscita dell’Inter. Non solo Skriniar: «Oltre a Romelu Lukaku, domani saranno le visite di Kristjan Asllani, il 70% l’Inter lo ha fatto. Resta il discorso Milan Skriniar, Il PSG rimane l’unica squadra che si è mossa concretamente. Ci si aspetta il rilancio definitivo per arrivare a 70 milioni più bonus. A quel punto l’Inter darebbe il via libera per poi andare su Gleison Bremer. Dobbiamo capire cosa succederà anche con Stefan de Vrij che andrà in scadenza il prossimo anno».