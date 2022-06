Skriniar-PSG in stand-by, lui ha già un accordo con Inter per il rinnovo – CdS

Skriniar non particolarmente entusiasta all’idea di dover lasciare l’Inter per trasferirsi al PSG, e situazione in stand-by. Anzi: secondo il Corriere dello Sport lui ha già un accordo con l’Inter per il rinnovo

INTESA SUL RINNOVO – Milan Skriniar ha già palesato più volte la sua volontà di voler restare all’Inter. La trattativa per il suo trasferimento al PSG non entra nel vivo dato che la proposta dei francesi non è ancora sufficiente per soddisfare le richieste del club nerazzurro. Intanto il difensore slovacco ha già raggiunto un’intesa con l’Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto fino al 2026 a 5 milioni a stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

