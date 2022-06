Skriniar, PSG fuori dalla corsa? Interesse reale per un obiettivo del Milan – Sky

Skriniar è corteggiato da tempo dal PSG, che ha già presentato un’offerta da 50 milioni prontamente rifiutata dall’Inter. Il club francese starebbe pensando a un obiettivo del Milan.

ALTRO OBIETTIVO – Milan Skriniar potrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall’Inter per far cassa. Il PSG è tra i club che si è fatto avanti concretamente per lui, mettendo sul piatto un’offerta – prontamente rifiutata – di 50 milioni. Il club nerazzurro ne chiede almeno 80 e per questo motivo i parigini potrebbero decidere di mollare la presa per lo slovacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del Paris Saint-Germain sta seriamente pensando di acquistare Botman del Lille, da tempo un obiettivo del Milan.